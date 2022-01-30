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Экология

02:40

"Сортировочная": авария на Фукусиме

экология видео

10 лет назад в Японии произошла катастрофа, от которой страна до сих пор не может оправиться: землетрясение магнитудой 9 баллов, цунами и авария на атомной электростанции Фукусима-1. В результате всех этих событий погибли почти 20 000 человек.

По тяжести последствий Фукусиму называют вторым Чернобылем. С тем лишь исключением, что во время самой аварии никто не погиб. В новом видео проекта "Сортировочная" Борис Лорер разбирает, почему это произошло и к каким последствиям для всего мира привела авария на Фукусиме.

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