Китай выразил Японии протест из-за решения сбросить воду с "Фукусимы"

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Решение Японии о сбросе отработанной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан в Китае посчитали крайне безответственным. Об этом говорится в заявлении МИД КНР.
"Японская сторона в условиях, когда еще не исчерпаны методы безопасной утилизации, невзирая на сомнения и протесты внутри страны и за рубежом решила утилизировать отработанную воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" путем сброса, эти действия крайне безответственны", – говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за сброса может быть нанесен вред безопасности и международному общественному здоровью. Кроме того, возможно применение ущерба интересам жителей соседних стран.
Предполагается, что вода, использованная для охлаждения реакторов, будет очищена от радиоактивных элементов перед сбросом. Начало сброса воды намечено примерно на 2023 год.
Ранее стало известно, что правительство Японии выдало официальное разрешение на слив массива воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Процесс подготовки к операции займет 2 года. За это время планируется проверить дополнительное оборудование.
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