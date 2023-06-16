Столичные предприятия нарастили производство продуктов питания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Самарина

С января по апрель производство продуктов питания в Москве выросло на 17,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В столице сегодня работает более 250 производителей пищевой продукции, на заводах трудятся свыше 60 тысяч человек. В настоящий момент предприятия активно работают над увеличением доли используемого в производстве российского сырья и оборудования и наращиванием своих мощностей", – рассказал он.

Ефимов добавил, что город оказывает поддержку производителям мясной, рыбной, хлебобулочной, кондитерской и другой пищевой продукции. Он привел в пример ряд предприятий, которые получили статус промышленного комплекса, что позволило им получать льготы на налоги.

"Несколько заводов, выпускающих продовольствие, получают поддержку в виде льготных инвестиционных кредитов. Помощь по программе одобрена на сумму, превышающую шесть миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на модернизацию площадок", – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, в прошлом году Москва предоставила инвестору участок в ТиНАО, где в скором времени будет создан пищевой кластер. Овчинский отметил, что инвестор получил землю в аренду без торгов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

Ранее Ефимов рассказывал, что в этом году производство лекарств и медицинских материалов в столице выросло на 47,1%.

По его словам, за первые четыре месяца этого года столичные заводы выпустили свыше 831 тысячи упаковок противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов. Выпуском фармацевтической продукции в Москве занимается около 100 предприятий.



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