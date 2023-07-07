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07 июля, 19:30

Экономика

В России усилили радиационный контроль за продукцией из Японии

В России усилили радиационный контроль за продукцией из Японии

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Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за продукцией из Японии. В основном, это рыба и морепродукты.

Ранее японские власти одобрили подготовку к сбросу в океан радиоактивной воды, которая использовалась для охлаждения реакторов на АЭС "Фукусима-1". В МАГАТЭ говорят, что план сброса соответствует всем международным стандартам. При этом Китай решил запретить ввоз в страну японских продуктов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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