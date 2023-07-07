В России усилили радиационный контроль за продукцией из Японии

Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за продукцией из Японии. В основном, это рыба и морепродукты.

Ранее японские власти одобрили подготовку к сбросу в океан радиоактивной воды, которая использовалась для охлаждения реакторов на АЭС "Фукусима-1". В МАГАТЭ говорят, что план сброса соответствует всем международным стандартам. При этом Китай решил запретить ввоз в страну японских продуктов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.