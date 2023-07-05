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11:38

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Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись хакерской атаке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сайт и мобильное приложение Российских железных дорог (РЖД) подверглись массированной хакерской атаке, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Как подчеркнули в РЖД, несмотря на это, все кассы холдинга функционируют штатно, продажа билетов идет в обычном режиме.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении РЖД.

Ранее межгосударственная телерадиокомпания "Мир" сообщила о попытке взлома своих ресурсов. Неизвестные лица предприняли попытку атаковать спутниковую систему передачи данных 7 июня в 11:10. Инцидент произошел во время подготовки к прямой трансляции заседания Евразийского межправительственного совета и заседания Совета глав правительств СНГ в Сочи. Инженеры МТРК "Мир" своими оперативными действиями пресекли попытку взлома.

5 июня неизвестные совершили незаконную врезку с подменой содержания в эфире телеканала "Мир" и радио "Мир". Она не имела отношения к официальной сетке вещания.

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