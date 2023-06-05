Неизвестные взломали эфир МТРК "Мир"

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Межгосударственная телерадиокомпания (МТРК) "Мир" сообщила о взломе эфира. Информация об этом появилась на сайте компании.

В сообщении отметили, что 5 июня с 12:41 до 13:18 неизвестные совершили незаконную врезку с подменой содержания в эфире телеканала "Мир" и радио "Мир". Она не имеет отношения к официальной сетке вещания, трансляцию уже восстановили.

В пресс-службе назвали размещенную в этот временной период информацию фейком и провокацией. В записи говорилось об объявлении военного положения в приграничных областях России и намерении Владимира Путина подписать указ о всеобщей мобилизации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что показанное в некоторых сетях "экстренное обращение Владимира Путина" является взломом. Он добавил, что ситуацию взяли на контроль, с ней разбираются специальные службы.

В марте 2023 года радиостанции и телеканалы в Москве передали ложную информацию о воздушной тревоге из-за хакерской атаки. В столичном управлении МЧС РФ объяснили, что произошел взлом серверов радиостанций и телеканалов.

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