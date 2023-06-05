Песков назвал взломом показанное в телесетях "экстренное обращение Путина"

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Показанное в некоторых сетях "экстренное обращение Владимира Путина" является взломом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он заверил, что президент РФ не выступал в понедельник, 5 июня, с экстренным обращением к россиянам.

"Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио "Мир" и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы", – сообщил пресс-секретарь главы государства.

В марте этого года радиостанции и телеканалы в Москве передали ложную информацию о воздушной тревоге из-за хакерской атаки. В столичном управлении МЧС РФ объяснили, что произошел взлом серверов радиостанций и телеканалов. Там подчеркнули, что в действительности воздушная тревога на территории столицы не объявлялась.

В конце февраля аналогичная хакерская атака была совершена на радиостанции и телеканалы нескольких российских регионов.

