Песков заявил, что Путин лично поддерживает связь с ответственными на местах по теме СВО

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Владимир Путин постоянно поддерживает связь с ответственными на местах по теме проведения спецоперации РФ на Украине, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент традиционно всегда предпочитает иметь разные источники получения информации, особенно когда речь идет о СВО, и наряду с официальными докладами, конечно, он регулярно совершает такие звонки и получает информацию непосредственно с земли", – отметил он.

Так, недавно состоялся телефонный разговор Путина с главой Шебекинского городского округа Белгородской области Владимиром Ждановым, в рамках которого президенту доложили о ситуации в районе на фоне участившихся обстрелов со стороны Украины, рассказал Песков. Также, по его словам, глава государства выходил на связь с командиром спецназа "Ахмат" Апты Алаудиновым.

Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание на то, что Путин всегда лично поддерживал связь по особо важным вопросам. Однако представитель Кремля уточнил, что стенограммы этих разговоров не будут публиковаться.

"Президент раскрывает ту информацию о таких беседах, которую считает необходимым", – объяснил он.

Журналисты также попросили Пескова прокомментировать контрнаступление украинских сил. Однако в ответ он заявил, что этот вопрос должны комментировать в министерстве обороны РФ.

"Это связано с ходом СВО. Поэтому здесь абсолютная прерогатива у министерства обороны. Вы видели сегодняшнее заявление, которое было сделано ведомством", – сказал он.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Целью противника в ведомстве назвали прорыв обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта. ВСУ не добились выполнения своих задач и понесли потери, подчеркнули в министерстве.

До этого Песков заявил, что цели спецоперации на Украине, которые обозначил Путин, не изменились, и их необходимо достигнуть. Он также обратил внимание на то, что западные страны во всех сферах ведут войну против российской стороны.

Представитель Кремля выразил уверенность, что из-за этого РФ не должна поддаваться эмоциям, а обязана сохранить собранность и силу.



Путин заявил о стремлении России прекратить войну с помощью спецоперации