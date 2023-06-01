Путин находится в постоянном контакте с властями Белгородской области – Песков

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Владимир Путин находится в постоянном контакте с профильными ведомствами и властями Белгородской области по ситуации с обстрелами в Шебекинском районе. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российский лидер регулярно получает данные об обстановке в Шебекинском районе. Информация поступает от военных, пограничников, спасателей и местных властей, отметил Песков.

"Главный вопрос, конечно, – это оказание помощи людям, это поддержка в переселении тех, кто в этом нуждается и кто изъявляет желание. Вот этим сегодня тоже Путин занимается очень активно", – заявил Песков.

Вместе с этим пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что обстрелы Белгородской области не окажут влияние на ход спецоперации РФ на Украине. Однако, отметил Песков, комментировать это по нюансам он не уполномочен.

В ночь на 1 июня украинская армия начала обстрел города Шебекино Белгородской области. В результате этого восемь человек получили травмы. Из-за участившихся атак со стороны ВСУ регион запланировали покинуть 200 человек, их направят в Пензу. Позже еще 600 переправят в Калугу и Ярославль.

На этом фоне в Белгородской области подключили дополнительный номер телефона для обращения жителей Шебекинского округа. Попросить о помощи можно по номеру 122.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что ВС России помешали попытке ВСУ осуществить теракт в районе Шебекина.

Песков заявил, что Владимир Путин постоянно получает доклады о ситуации в Шебекине