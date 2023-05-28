Цели спецоперации РФ на Украине не менялись и должны быть достигнуты – Песков

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Цели спецоперации на Украине, которые обозначил Владимир Путин, не изменились, их необходимо достигнуть. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Вместе с этим Песков подчеркнул, что западные страны во всех сферах ведут войну против российской стороны.

"В более широком смысле слова идет война, идет война против нас по всем фронтам, будь то экономика, будь то межгосударственные отношения, будь то отношения собственности и так далее. Посягают на то, что раньше было абсолютно святым, но, тем не менее, мы видим, что все эти незыблемые основы рушатся", – поделился представитель Кремля.

Песков выразил уверенность, что из-за этого российская сторона не должна поддаваться эмоциям, а обязана сохранить собранность и силу. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва останется открытой к диалогу с Западом для достижения интересов России.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в политологических кругах западных стран уже звучат разговоры о деколонизации России. Министр утверждает, что речь идет о "расчленении" России. Лавров выразил надежду, что разумные люди на Западе будут отходить от поддержки киевского режима.