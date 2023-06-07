Телерадиокомпания "Мир" сообщила о попытке взлома ее ресурсов

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Межгосударственная телерадиокомпания "Мир" сообщила о попытке взлома своих ресурсов. Информация об этом появилась на сайте компании.

Неизвестные лица предприняли попытку атаковать спутниковую систему передачи данных 7 июня в 11:10. Инцидент произошел во время подготовки к прямой трансляции заседания Евразийского межправительственного совета и заседания Совета глав правительств СНГ в Сочи.

Инженеры МТРК "Мир" своими оперативными действиями пресекли попытку взлома.

5 июня неизвестные совершили незаконную врезку с подменой содержания в эфире телеканала "Мир" и радио "Мир". Она не имела отношения к официальной сетке вещания, трансляцию уже восстановили.

В пресс-службе назвали размещенную в этот временной период информацию фейком и провокацией. В записи говорилось об объявлении военного положения в приграничных областях России и намерении Владимира Путина подписать указ о всеобщей мобилизации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что показанное в некоторых сетях "экстренное обращение Владимира Путина" является взломом. Он добавил, что ситуацию взяли на контроль, с ней разбираются специальные службы.

Послание Путина к Федеральному собранию транслировали на медиафасадах по всей России