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"Мой район": настольный теннис. Москворечье-Сабурово

"Мой район": настольный теннис. Москворечье-Сабурово

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В парке "Кусково" давно существует городок настольного тенниса. С 1976 года там стояли столы, на которых жители района Вешняки играли в выходные и в свободные вечера. За эти годы площадка ни разу не ремонтировалась. В настоящее время парк переживает грандиозную реконструкцию, на месте площадки появились 16 новых бетонных столов, лавочки, резиновое покрытие. Скоро будет работать освещение. Местные жители активно участвовали в работе.

Где еще в Москве можно поиграть в настольный теннис на улице? И как подготовиться к игре на свежем воздухе? Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район
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