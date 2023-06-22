Костомаров не испытывает кардинальных психологических проблем – СМИ

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

У олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова нет значительных психологических проблем на фоне восстановления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, спортсмен тренируется с протезами на ногах и старается адаптироваться к ним.

"Все это не сразу, на это нужно время. Никаких кардинальных психологических проблем у него нет, все в норме", – уточнил собеседник агентства.

Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Из-за проблем с кровообращением у мужчины якобы начали отмирать ткани тела, что привело к ампутации кисти руки и голеней ног.

В апреле Костомаров начал заниматься восстановительными упражнениями. Позже стало известно, что фигурист научился садиться на кровать без посторонней помощи. Врачи провели операцию по формированию культи ноги для будущих протезов, сообщали СМИ.

13 июня стало известно, что Костомаров пройдет процедуру протезирования через две-три недели.

Роман Костомаров впервые после госпитализации опубликовал пост и фотографию