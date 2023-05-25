Фигуристу Костомарову пока невозможно поставить протезы – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российскому фигуристу Роману Костомарову пока не могут поставить протезы из-за затянувшегося процесса заживления. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник телеканала объяснил, что спортсмен тяжело переносит реабилитацию. На этом сказывается депрессия, в которую тот впал после ампутации конечностей. Источник заметил, что Костомаров регулярно занимается, чтобы укрепить мышцы, однако пока безрезультатно.

"Возможно, Роман еще задержится в больнице", – сказал он.

Между тем на днях сообщалось, что фигуриста могут выписать из больницы уже в конце мая. Врачи отмечали улучшение его состояния после работы с психологом.

Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января с пневмонией. Из-за проблем с кровообращением у мужчины начали отмирать ткани тела, что привело к ампутации кисти руки и голеней ног, сообщали СМИ.

В апреле Костомаров приступил к восстановительным упражнениям.

