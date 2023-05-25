Роман Костомаров не может выйти из серьезной депрессии из-за ампутации – СМИ

Фото: телеграм-канал "Роман Костомаров"

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров не может выйти из депрессии, несмотря на занятия с психологом. Причиной такого состояния являются его переживания из-за ампутации конечностей, сообщает Life.ru.

Согласно данным издания, в больнице спортсмен может пробыть до осени. Источник СМИ отметил, что Костомаров старается выйти из апатии, однако часто злится из-за этого. Он подчеркнул, что у спортсмена уже спланированы график реабилитации, протезирование, восстановление внутренних органов и психологического здоровья.

Издание добавило, что недавно Костомаров впервые вышел на свежий воздух. Этому предшествовала сработавшая пожарная сигнализация в больнице.

Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января с пневмонией. Из-за проблем с кровообращением у мужчины начали отмирать ткани тела, что привело к ампутации кисти руки и голеней ног.

В апреле Костомаров приступил к восстановительным упражнениям. Впоследствии стало известно, что фигурист научился садиться на кровать без посторонней помощи. Врачи провели операцию по формированию культи ноги для будущих протезов.