16:19Спорт
Перенесшего операции по ампутации фигуриста Костомарова выпишут из больницы в конце мая
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Выписка из больницы перенесшего ампутацию кисти руки и голеней ног фигуриста Романа Костомарова планируется на конец мая, если не возникнет осложнений. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Как отмечают врачи, состояние Костомарова улучшилось после занятий с психологом, он находится в хорошем настроении. Изначально медперсонал выражал сомнения в полноценном восстановлении фигуриста, так как к нему было непросто найти подход.
Сейчас Костомаров регулярно посещает специальные занятия, с ним также активно работают врачи в палате реанимации. Олимпийский чемпион готовится к протезированию, его мышцы тренируют таким образом, чтобы встать на протезы.
Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января с пневмонией. Из-за проблем с кровообращением у мужчины начали отмирать ткани тела, что привело к ампутации кисти руки и голеней ног.
В апреле Костомаров приступил к восстановительным упражнениям. Впоследствии стало известно, что фигурист научился садиться на кровать без посторонней помощи. Врачи провели операцию по формированию культи ноги для будущих протезов.
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