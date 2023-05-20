Перенесшего операции по ампутации фигуриста Костомарова выпишут из больницы в конце мая

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Выписка из больницы перенесшего ампутацию кисти руки и голеней ног фигуриста Романа Костомарова планируется на конец мая, если не возникнет осложнений. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Как отмечают врачи, состояние Костомарова улучшилось после занятий с психологом, он находится в хорошем настроении. Изначально медперсонал выражал сомнения в полноценном восстановлении фигуриста, так как к нему было непросто найти подход.

Сейчас Костомаров регулярно посещает специальные занятия, с ним также активно работают врачи в палате реанимации. Олимпийский чемпион готовится к протезированию, его мышцы тренируют таким образом, чтобы встать на протезы.

Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января с пневмонией. Из-за проблем с кровообращением у мужчины начали отмирать ткани тела, что привело к ампутации кисти руки и голеней ног.

В апреле Костомаров приступил к восстановительным упражнениям. Впоследствии стало известно, что фигурист научился садиться на кровать без посторонней помощи. Врачи провели операцию по формированию культи ноги для будущих протезов.