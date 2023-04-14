Костомаров может садиться на кровать без посторонней помощи – СМИ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров продолжает восстанавливать мышцы и уже может садиться на кровать без посторонней помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, органы спортсмена в порядке, температуры у него нет. Ожидается, что Костомаров останется в больнице еще на два-три месяца. В настоящее время идет подготовка к протезированию – фигурист приступил к восстановительным упражнениям.

Врачи уже провели операцию по формированию культи ноги для будущих протезов. Аналогичную операцию сделали и на другой ноге. Теперь предстоит та же процедура на обеих руках. С Костомаровым дополнительно работают инструктор и психолог.

Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. По данным СМИ, проблемы с кровообращением привели к отмиранию тканей, из-за чего фигуристу пришлось ампутировать сначала стопы, а после – несколько пальцев рук. Затем была проведена ампутация голени обеих ног и всей кисти руки, передавали журналисты.

Романа Костомарова готовят к протезированию – СМИ

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