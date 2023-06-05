Костомаров останется в больнице как минимум до конца лета – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российский фигурист Роман Костомаров останется в больнице как минимум до конца лета, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"Состояние Костомарова стабильно и психологически, и физически. Врачи продолжают подготовку спортсмена к протезированию. Скорее всего, он пробудет в больнице как минимум до конца лета", – отметил он.

Фигурист попал в реанимацию в ночь на 10 января с пневмонией. Из-за проблем с кровообращением у мужчины начали отмирать ткани тела, что привело к ампутации кисти руки и голеней ног.

В апреле Костомаров приступил к восстановительным упражнениям. Впоследствии стало известно, что фигурист научился садиться на кровать без посторонней помощи. Врачи провели операцию по формированию культи ноги для будущих протезов.

8 мая Костомаров впервые после госпитализации опубликовал свою фотографию в соцсетях. Он поблагодарил всех тех, кто переживал за него и верил, что его состояние стабилизируется.



Роман Костомаров впервые после госпитализации опубликовал пост и фотографию