Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/romankostomarovkrs

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после госпитализации опубликовал свою фотографию в соцсетях.

"Много трудностей еще впереди, но надеюсь, справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной", – подчеркнул он.

Спортсмен также поблагодарил всех тех, кто переживал за него и верил, что его состояние стабилизируется.

Ранее хореограф-постановщик Илья Авербух сообщил, что процесс восстановления фигуриста Романа Костомарова идет "в правильном направлении". Он призвал СМИ передавать достоверную информацию и не спекулировать на данной теме.

Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января с пневмонией. По информации СМИ, из-за проблем с кровообращением у мужчины начали отмирать ткани тела. Это привело к ампутации кисти руки и голеней ног.

14 апреля стало известно, что фигурист может садиться на кровать без посторонней помощи. Его органы в порядке, температуры нет. Также врачи уже провели операцию по формированию культи ноги, это необходимо для будущих протезов.

Врачи рассказали о состоянии Романа Костомарова