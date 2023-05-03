Роман Костомаров останется на реабилитацию в России

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Реабилитация олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова пройдет в России. Ранее сообщалось, что фигурист отправится на лечение в Германию.

"Рому не повезут в Германию ни при каких обстоятельствах. Это все слухи, которые непонятно зачем распространяют. Реабилитация будет целиком проходить в России. Процесс протезирования начнется только через несколько недель", – передает "Советский спорт" со ссылкой на источники в окружении спортсмена.

Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января с пневмонией. По информации СМИ, из-за проблем с кровообращением у мужчины начали отмирать ткани тела. Это привело к ампутации кисти руки и голеней ног.

14 апреля стало известно, что фигурист может садиться на кровать без посторонней помощи. Его органы в порядке, температуры нет. Также врачи уже провели операцию по формированию культи ноги, это необходимо для будущих протезов.

Врачи рассказали о состоянии Романа Костомарова