Навка рассказала о состоянии фигуриста Костомарова

Фото: ТАСС/Вадим Ахметов

У олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова есть положительная динамика, он каждый день делает упражнения. Об этом рассказала его бывшая партнерша, олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

"Роман Костомаров каждый день занимается, делает по две тренировки. Готовится к протезированию. Он сильный, и я верю в то, что все будет хорошо, даже не сомневаюсь. Динамика положительная, пусть идет все, как идет", – приводит ТАСС слова фигуристки.

Отмечается, что протезирование Костомарова начнется через две-три недели.

Костомаров попал в реанимацию в ночь на 10 января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Из-за проблем с кровообращением у мужчины якобы начали отмирать ткани тела, что привело к ампутации кисти руки и голеней ног.

В апреле Костомаров начал заниматься восстановительными упражнениями. Позже стало известно, что фигурист научился садиться на кровать без посторонней помощи. Врачи провели операцию по формированию культи ноги для будущих протезов, сообщали СМИ.

Роман Костомаров впервые после госпитализации опубликовал пост и фотографию