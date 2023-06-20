"Мой район": турстанция. Сокольники

В парке "Сокольники" по выходным и праздничным дням работает "Московская мобильная туристическая станция". Здесь под руководством инструкторов-профессионалов можно погрузиться в походную жизнь: посидеть на шестиместном катамаране и подержать в руках весло, узнать, как ставят палатку и ориентируются на местности.

Все этапы ребята от 12 до 18 лет проходят командой, что также приблизит их к походным условиям. Каждый сможет почувствовать, каково это – отправиться летом в настоящее путешествие. За каждой группой закреплен инструктор, который будет сопровождать детей. Мероприятие проводится в рамках гранта мэра Москвы.

Подробнее – в программе "Мой район".