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Туризм

"Мой район": турстанция. Сокольники

"Мой район": турстанция. Сокольники

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В парке "Сокольники" по выходным и праздничным дням работает "Московская мобильная туристическая станция". Здесь под руководством инструкторов-профессионалов можно погрузиться в походную жизнь: посидеть на шестиместном катамаране и подержать в руках весло, узнать, как ставят палатку и ориентируются на местности.

Все этапы ребята от 12 до 18 лет проходят командой, что также приблизит их к походным условиям. Каждый сможет почувствовать, каково это – отправиться летом в настоящее путешествие. За каждой группой закреплен инструктор, который будет сопровождать детей. Мероприятие проводится в рамках гранта мэра Москвы.

Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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