В РЖД рассказали о планах разместить на своем сервисе бронирования компании из Китая

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РЖД расширяют географию своего сервиса бронирования отелей и путешествий в Азии, скоро на платформе могут появиться и китайские компании. Об этом рассказал замруководителя холдинга Евгений Чаркин.

"В экспортном портфеле РЖД 16 IT-продуктов и услуг. Они могут быть востребованы практически во всех азиатских странах, в том числе в Китае и Индии. Большая работа ведется с Туркменистаном", – передает ТАСС его слова.

Чаркин обратил внимание, что в настоящее время на платформе сервиса бронирования отелей и путешествий вместе с Россией представлены еще девять стран. Он не исключил, что скоро его география будет расширена и сможет охватить Китай.

Ранее сообщалось, что Россия ждет от Китая перечень туристических организаций, готовых принять гостей из РФ в 2023 и 2024 годах. Это необходимо для возобновления соглашения о безвизовых поездках между странами.

В марте в России зафиксировали ажиотажный спрос на китайские визы всех типов после возобновления их выдачи гражданам РФ. Самый высокий спрос пришелся на деловые визы, многие представители российских организаций хотели попасть на Кантонскую ярмарку, которая проходила в Гуанчжоу с 15 апреля по 5 мая.



Безвизовые туры в Китай для граждан России могут появиться в июле