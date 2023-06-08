Скоростной электропоезд "Ласточка" совершил первый рейс из Сочи в Гагру

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Скоростной электропоезд РЖД "Ласточка" 8 июня совершил первый регулярный рейс из Сочи в Гагру. Об этом сообщил гендиректор Абхазской железной дороги (АЖД) Арсоу Читанава.

"Сегодня в первый рейс на "Ласточке" в Гагру из Сочи приехали 60 пассажиров, не считая нас – представителей АЖД и РЖД, и, кстати, мы также, как и все пассажиры, купили проездные билеты. Для первого дня 60 пассажиров – хороший результат. Мы знаем, что спрос на проезд на "Ласточке" в Гагру растет", – цитирует его ТАСС.

Перед запуском электропоезда было организовано два тестовых заезда. Читанава отметил удобство и комфорт вагонов электропоезда и выразил уверенность, что проехать на транспорте захотят многие туристы и местные жители.

Время в пути от Сочи до Гагры на "Ласточке" составит около трех часов. В зависимости от маршрута электропоезда будут останавливаться на станциях Имеретинский Курорт, Адлер, Хоста, Мацеста и других. Пограничный и таможенный контроль проводят на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия).

Ранее стало известно, что на время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать дополнительные "Сапсаны". Форум пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Билеты на дополнительные поезда уже доступны для покупки на сайте РЖД или в приложении "РЖД Пассажирам".



Электропоезда "Ласточка" запустили между Сочи и Гагрой