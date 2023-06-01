РЖД удвоили число мест в "Сапсанах" между Москвой и Петербургом на июньские праздники

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российские железные дороги удвоят заполняемость поездов "Сапсан" на ряде рейсов в период июньских праздников, сообщается в телеграм-канале РЖД.

Отмечается, что сдвоенные составы выйдут на рейсы 9, 12 и 13 июня.

9 июня заполняемость удвоят на рейсах "Сапсана" № 778 в 17:40 и № 786 в 21:00, которые отправятся из Москвы, а также на поездах № 759 и № 767, отправляющихся из Санкт-Петербурга в 09:00 и 13:00 соответственно.

12 июня сдвоенные составы будут на рейсе № 786 в 21:00 из Москвы, а также № 759 в 09:00 и № 767 в 13:00 из Санкт-Петербурга.

Кроме того, 13 июня из Москвы в 05:55 отправится сдвоенный "Сапсан" № 754.

Ранее сообщалось, что дополнительные "Сапсаны" между Москвой и Петербургом запустят в дни ПМЭФ. Форум пройдет в Санкт-Петербурге в период с 14 по 17 июня. Организатором мероприятия выступает правительство России.

"Мой район. Обратная связь": МЦД-3 откроют осенью 2023 года