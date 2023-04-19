Минтранс ожидает, что цены на билеты в РФ в 2023 году не превысят инфляцию

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Минтранс РФ не прогнозирует роста цен на билеты выше инфляции. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.

До этого Чалик заявлял, что авиабилеты на внутренние рейсы в этом году могут подорожать 15–30% в сравнении с прошлым годом в связи с сокращением объемов субсидирования. Он объяснил это тем, что выделение субсидий еще не было одобрено. В связи с этим Минтранс может сократить количество рейсов.

"Такие цифры были озвучены, но прошу обратить внимание, что эта фраза вырвана из контекста. Дело в том, что это оценка, сделанная по данным, представленным самими авиакомпаниями... Мы ожидаем, что он будет не выше инфляции", – цитирует Чалика РИА Новости.

Согласно оценке Минэкономразвития РФ, уточнил он, рост цен на авиабилеты составит около 5,3%, вместо озвученного ранее 15–30%.

На фоне подобных заявлений Росавиация призвала авиакомпании не заниматься необоснованным повышением цен на билеты. Любое повышение цен должно быть обоснованным, пояснили в ведомстве, рекомендовав сохранить доступность авиабилетов для граждан с точки зрения финансовой составляющей.

