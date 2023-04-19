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Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не допускать необоснованного роста цены билетов. Об этом заявили в ведомстве по итогам совещания замруководителя Росавиации Владимира Потешкина с представителями ведущих российских авиакомпаний по развитию пассажирских авиаперевозок.

"Владимир Потешкин обратил внимание представителей авиакомпаний на стоимость авиабилетов, которая имеет важное социальное значение. Авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте с тем, чтобы стоимость авиаперевозок сохраняла уровень доступности для граждан", – передает ТАСС сообщение ведомства.

В сообщении уточнили, что любое увеличение стоимости билетов должно быть обоснованным. Также на совещании обсудили тему перевозки военнослужащих – участников СВО на места их отпуска.

По данным Росавиации, большая часть авиакомпаний уже начала работу с уполномоченными ведомствами для эффективной организации перевозки этих граждан.

Ранее заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик заявлял, что авиабилеты на внутренние рейсы в этом году могут подорожать 15–30% в сравнении с прошлым годом в связи с сокращением объемов субсидирования. Он объяснил это тем, что выделение субсидий еще не было одобрено. В связи с этим Минтранс может сократить количество рейсов.

