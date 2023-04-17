Российские авиакомпании начали принимать меры по доступности цен на билеты

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российские авиакомпании начали принимать меры по увеличению спроса и формированию доступных цен на билеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.

В ведомстве отметили, что работы по субсидированию полетов внутри страны на летний сезон продолжаются. Программа, ранее действовавшая с ноября 2022 года по март 2023 года, была продлена. Для этого федеральный бюджет выделил 25,3 миллиарда рублей.

"Помимо государственной поддержки авиакомпании, также принимают меры по увеличению спроса и формированию доступных цен на авиабилеты", – отметили в Минтрансе.

Ведомство подчеркнуло, что большинство отечественных авиакомпаний сохранят действующую маршрутную сеть, а ряд перевозчиков увеличит количество рейсов на использующихся маршрутах.

Ранее заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик заявлял, что авиабилеты на внутренние рейсы в этом году могут подорожать 15–30% в сравнении с прошлым годом в связи с сокращением объемов субсидирования. Он объяснил это тем, что выделение субсидий еще не было одобрено. В связи с этим Минтранс может сократить количество рейсов.



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