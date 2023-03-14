Росавиация проработает возобновление авиасообщения с Южной Кореей и Саудовской Аравией

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Росавиация в этом году году займется вопросом возобновления авиасообщения с Вьетнамом, Южной Кореей, Монголией и Саудовской Аравией. Об этом информирует "Российская газета" со ссылкой на ведомство.

Росавиация также рассмотрит возможность начала выполнения полетов в такие страны, как Мьянма, Эфиопия, ЮАР, Алжир и Тунис. Сейчас прямыми рейсами из России можно попасть в 34 государства. На территорию РФ можно прилететь из 27 стран.

В ведомстве поделились, что российские авиакомпании в этом году смогут перевезти 101,2 миллиона человек. Это будет осуществимо, если ограничения на полеты в аэропортах юга и центральной части России будут сняты, добавили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что авиакомпании РФ смогут осуществлять полеты в Венесуэлу с промежуточной посадкой на Кубе. По информации ведомства, авиационные власти России и Венесуэлы заключили соглашение в целях развития сотрудничества двух государств.

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