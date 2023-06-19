Роспотребнадзор запустил горячую линию для туристов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам защиты прав потребителей туристских услуг в России, следует из сообщения в телеграм-канале ведомства.

Обратиться на нее можно вплоть до 30 июня. Горячая линия посвящена защите прав потребителей при оказании туристских услуг и инфекционным угрозам за рубежом.

"Специалисты Роспотребнадзора разъяснят, каким комплексом прав обладают туристы. Расскажут, что делать, если вашими правами пренебрегли, как правильно составить претензию и добиться исполнения положений договора об оказании услуг", – говорится в сообщении.

Всех желающих получить информацию проконсультируют по вопросам инфекционных угроз, актуальных в других государствах, а также предоставят данные о профилактических прививках, необходимых при посещении отдельных территорий.

Телефоны региональных горячих линий, а также информация о режиме работы доступна на сайтах управлений Роспотребнадзора. В круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр, куда можно обратиться по номеру 8 (800) 555–49–43.

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