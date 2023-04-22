Онлайн-путеводитель "Узнай Москву" модернизировали

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мобильное приложение интерактивного онлайн-гида "Узнай Москву" модернизировали, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, обновление затронуло интерфейс, системы поиска контента и аудиогида. Сейчас в проекте можно найти свыше 250 онлайн-экскурсий, а также описания и фотографии 2,2 тысячи исторических зданий, 353 музея и 690 памятников, биографии более 330 известных горожан разных лет.

В приложении появилась возможность слушать аудиогид даже при выключенном экране смартфона. В функции поиска добавили всплывающие подсказки и фильтры. При вводе запроса в поисковую строку система предлагает подсказки: уже по первым буквам напечатанного слова она найдет несколько возможных результатов.

Кроме того, появилась возможность задать радиус от одного до пятидесяти километров от текущей точки нахождения, поставить фильтр по районам, виду экскурсий и наличию мультимедиа.

Переключаться между разделами стало проще за счет новой кнопки, расположенной по центру нижней панели меню. Нажимая на нее, пользователь видит все варианты и выбирает нужный: "Музеи", "Здания", "Места", "Маршруты", "Квизы", "Памятники" и "Личности".

В приложении добавили описание каждого маршрута с указанием основных остановок и времени, которое он займет. Кроме того, появилась возможность переключиться на темный режим работы дисплея, чтобы сэкономить заряд устройств.

Портал "Узнай Москву" в прошлом году посетили более 1,6 миллиона раз. Все желающие могли принять участие в викторинах, изучить историю зданий и биографию известных жителей столицы разных эпох.

В 2022 году на сайте и в приложении "Узнай Москву" опубликовали более 40 новых маршрутов. Самый популярный маршрут 2022 года – "Огни новогодней Москвы", который посмотрели свыше 11 тысяч раз. Прогулка начинается на Никитском бульваре, а завершается на Красной площади.