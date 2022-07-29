Юрист рассказала, как вернуть деньги за детскую путевку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При заключении договора об отдыхе в летнем лагере взаимоотношения между организацией и родителями контролируются статьей о защите прав потребителей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на замруководителя департамента правового регулирования бизнеса факультета права Высшей школы экономики Александру Касаткину.

По ее словам, клиент имеет право отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

При этом количество возвращенных средств зависит от некоторых обстоятельств. В частности, нужно учитывать время, которое прошло с подписания договора. При этом исполнитель не обязан компенсировать затраченные на дорогу до лагеря и обратно деньги.

"Требование о возврате денежных средств нужно оформить в виде письменного заявления с приложением к нему копии кассового чека, удостоверяющего покупку туристического продукта, а также копию самой путевки", – пояснила Касаткина.

Согласно законодательству, обоснованные требования потребителя подлежат удовлетворению в течение 10 дней со дня их предъявления. Если же организация отказывается принимать претензию, можно направить иск в суд.

Касаткина добавила, что эти нормы распространяются на случаи, когда ребенок заболел во время отдыха или получил травму.

"Помимо установления обстоятельств произошедшего и наказания виновных, организация обязана возместить средства за неиспользованное время отдыха", – заключила Касаткина.

Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ и властям регионов до 15 июля проработать механизм компенсации до 50% стоимости детских туристических путевок для многодетных семей. Соответствующий документ был утвержден Путиным по результатам заседания Госсовета, которое состоялось в конце мая.

