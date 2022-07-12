Эксперт рассказал, на что обращать внимание при выборе детского лагеря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Хороший детский лагерь должен отвечать нескольким требованиям, среди которых система безопасности и качественное питание. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на президента Всероссийского фонда образования Сергея Комкова.
По его словам, система безопасности, в том числе медицинская, обеспечивает спокойствие родителей.
Комков рекомендовал организовать в учреждениях развивающую деятельность, чтобы дети не сидели за планшетами и компьютерами. К примеру, отметил эксперт, можно устраивать познавательные мини-походы в лес.
"Если дети станут соучастниками и соорганизаторами всей этой деятельности, то это усилит эффект многократно. Я бы это назвал "эффектом Щетинина". Наш великий педагог Михаил Петрович Щетинин в своей школе разработал уникальный принцип педагогики, когда дети были одновременно и воспитанниками, и воспитателями", – пояснил Комков.
Ранее психолог, психоаналитик Лариса Выжва рассказала, что не нужно заставлять ребенка учиться во время летних каникул. По ее словам, необходимо наблюдать за реакцией на предложения позаниматься. Выжва отметила, что летом необходимо заниматься физическим и психическим здоровьем, от чего зависит адаптация к школе.
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