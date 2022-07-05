Психолог рассказала, нужно ли заставлять ребенка учиться во время летних каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заставлять ребенка учиться во время летних каникул не нужно. Необходимо наблюдать за реакцией на предложения позаниматься, рассказала "ФедералПресс" психолог, психоаналитик Лариса Выжва.

"Есть дети, которым это интересно, а есть такие, которым хочется побездельничать, что-то поделать, куда-нибудь съездить или еще что-то в этом духе. Все очень индивидуально", – пояснила эксперт.

Выжва отметила, что летом необходимо заниматься физическим и психическим здоровьем, от чего зависит адаптация к школе. По ее словам, особое внимание нужно уделять школьникам младших классов и проводить с ними специальную работу.

Ранее психолог Яна Лейкина рассказала, как помочь ребенку справиться со стрессом перед экзаменами. По мнению эксперта, родителям необходимо максимально поддерживать ребенка. Например, ему можно рассказать личные истории о том, как взрослые сами преодолевали определенные трудности.

