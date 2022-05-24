Психолог рассказала, как помочь ребенку справиться со стрессом перед экзаменами

21:13
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Психолог Яна Лейкина рассказала, как помочь ребенку справиться со стрессом перед экзаменами. Об этом сообщает "Радио 1".
По мнению эксперта, в такой период родителям необходимо максимально поддерживать ребенка. Например, ему можно рассказать личные истории о том, как взрослые сами преодолевали определенные трудности.
"Также можно привести примеры из жизни великих людей. Например, Эдисона, которого выгнали из школы, признав его умственно отсталым. Но его мать поверила в него, занималась его домашним обучением, в результате он создал электричество", – рассказала психолог.
Лейкина отметила, что подобных примеров, когда взрослые поддерживали своих детей и те благодаря поддержке добивались побед, много. Кроме того, психолог рассказала, что, оказывая поддержку ребенку, можно также обратить внимание на тему характера, упорства, на то, что у него получается лучше всего.
Эксперт в том числе порекомендовала помочь преодолеть вместе с ребенком стресс с помощью физических активностей. Так, с ребенком можно начать гулять по вечерам или делать зарядку.
"Если ребенку нужна эмоциональная поддержка, быть с ним рядом. Нужно делать все, что создает ему ощущение того, что его любят несмотря ни на что. Также нужно посмотреть, что реально может помочь ребенку в подготовке к экзамену. Например, можно посидеть и подготовиться вместе с ним. Добавить немного элементов игры, пойти в тему "Мы команда! У нас вместе получится", чтобы ребенок не чувствовал себя одиноким", – пояснила специалист.
Ранее клинический психолог-эксперт Мария Бабушкина сообщила, что готовящегося к ГИА или ЕГЭ ребенка не стоит наказывать за ту или иную неудачу, так как в этот момент школьнику нужна поддержка.
Она рассказала, что перед экзаменом не нужно заставлять ребенка посвящать учебе все свободное время. Школьникам необходимо гулять, отдыхать и переключаться на что-то другое время от времени. Бабушкина пояснила, что после нескольких дней постоянной зубрежки ученик будет истощен, его голова не сможет работать должным образом.
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