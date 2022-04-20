Гештальт-терапевт рассказала, как справиться с тревожностью

Иногда человека настигает настолько сильная тревога, что она просто мешает нормально жить. В этот период нарушается нормальный сон, становится сложно выполнять привычные действия и сосредотачиваться на работе. Рассказываем, откуда берется тревожность и как с ней справиться.

Влияйте на то, на что можете

Тревога – это целый клубок неопределенных чувств, заставляющих нас ждать опасности там, где ее может и не быть.

"Ничего плохого еще не случилось, но появились некие признаки приближающейся угрозы, которые воспринимаются таковыми в силу опыта. Причем он может быть основан как на лично пережитых событиях, так и на увиденных в кино или в телепередаче, услышанных или прочитанных когда-то", – рассказала гештальт-терапевт Алена Молева.

Чтобы справиться с проблемой, эксперт призывает прежде всего осознать: природа заложила в нас механизм тревожности не с целью психологически изматывать, а с намерением уберечь в потенциально опасных ситуациях. Поэтому любая угроза заставляет человека мобилизовать все силы и начать действовать, чтобы чувствовать себя снова в безопасности.



Алена Молева гештальт-терапевт Хорошо, когда проблема ясна, и понятно, как действовать. Страшно потерять работу – ищешь новую или делаешь все возможное, чтобы остаться на старой.

Другое дело, когда повлиять на ситуацию, вызывающую тревогу, никак нельзя. Организм требует решать проблемы, возбуждение нарастает, энергия копится, а человек не понимает, что со всем этим делать: такое состояние выматывает, отметила специалист.

Поэтому в данной ситуации эксперт советует придерживаться правила "влияй на то, на что можешь". Во-первых, нужно определить, за что вы отвечаете и что конкретно от вас зависит: хорошее исполнение своих обязанностей на работе, забота о себе и близких, помощь тому, кто в этом нуждается. Во-вторых, ставьте на день маленькие цели, которые легко выполнимы: доделать отчет, закупить продукты, помочь ребенку с уроками, приготовить обед и так далее.

Соблюдайте информационную гигиену

Медики давно изучают влияние информации на психическое и физическое состояние человека. Они отмечают, что ее переизбыток опасен и приводит, в том числе к тревожности. Поэтому специалисты все чаще напоминают об информационной гигиене.

"В наше время, когда на людей обрушиваются потоки новостей, информационная гигиена стала такой же необходимостью, как гигиена личная", – предупредила гештальт-терапевт.

Прислушайтесь к себе, попытайтесь понять, какая тематика провоцирует тревогу, и намеренно ограничьте ее присутствие в вашей жизни.





Алена Молева гештальт-терапевт Если приступы тревожности вызывают новости, установите график их просмотра. Возможно, пяти минут днем и после обеда будет достаточно, чтобы оставаться в курсе ситуации. В остальное время можно посмотреть передачи на другие темы или почитать хорошую книгу.

Не менее важно выбирать, с кем и на какие темы общаться. Например, на определенный период можно ограничить разговоры с людьми, которые заставляют вас злиться, испытывать раздражение, возмущение, тревогу. Чаще стоит обращаться к тем, кто может понять и поддержать в любой ситуации.

Чувствуйте тело

Чувство тревожности растет, когда мы из текущего момента уносимся мысленно в будущее, дорисовывая в голове, каким ужасным оно может быть. Вернуться из этого состояния помогают телесные ощущения.

"Включайте мышцы, чтобы почувствовать тело и отвлечься от навязчивых мыслей. Подойдет любой доступный спорт: бег, танцы, плавание, силовые нагрузки. Опять же, это вариант того самого действия, которого так ждет от нас организм во время тревожного состояния", – пояснила Молева.

"Возвратить" себя в тело помогут и простые осязательные моменты. Например, можно какое-то время постоять босиком, почувствовать, как стопы соприкасаются с поверхностью и давят на нее весом всего тела.