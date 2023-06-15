Собянин: для представителей туристической отрасли на Russpass открылся бизнес-портал

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Бизнес-портал на отечественной платформе для путешествий Russpass был запущен в РФ, площадка заработает в том числе для представителей туристической отрасли Москвы, регионов и зарубежных партнеров. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, на портале появился ряд инструментов, например календарь событий Мостуризма, где информацию могут опубликовать не столько сотрудники ведомства, но и организаторы различных мероприятий для туристов. Разместить ее можно при помощи формы обратной связи.



Также представители туротрасли могут воспользоваться калькулятором для расчета размера грантов в сфере туризма, которые предоставляются операторам и организаторам от столицы. Специалисты могут воспользоваться фотобанком, в котором содержатся снимки видов Москвы, отметил мэр.

"Скоро заработают сервисы поиска контактов и назначения встреч, подбора площадки и подрядчика для организации мероприятий в столице", – добавил Собянин.

В рубрике "Бизнес" онлайн-журнала Russpass Mag будут публиковаться аналитические материалы, интервью с представителями рынка и другие статьи, рассказал градоначальник.

В данный момент на портале для граждан доступны 30 сервисов и более 20 тысяч продуктов для путешествий на 4 языках. По словам Собянина, Russpass был запущен в июле 2020 года, с тех пор им воспользовались более 7 миллионов раз.

"Здесь можно спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу. Таким образом, московская туристическая экосистема стала полноценной заменой ушедших с рынка зарубежных сервисов", – резюмировал он.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщала, что онлайн-издание для путешественников Russpass Mag было обновлено. Его усовершенствовали, дополнили новыми рубриками и расширили поисковые возможности.

В журнале появились рубрики: "Москва", "Россия", "Люди", "Инструкции" и спецпроект "Лето в Москве". Кроме того, для удобства пользователей материалы о туризме объединили по тематическим хештегам, отметила она.



Russpass обновил онлайн-журнал о туризме в России