Туристические путевки в Турцию из Москвы могут подешеветь на 15–25%

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Цена туристических путевок из Москвы в Турцию может упасть на 15–25%. Это станет возможным в случае увеличения объемов авиаперевозок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

"Если это все будет из Москвы, то сильно подешевеют туры из Москвы – на 15–25%. Если снижение цены будет только в одной локации, то это сильно не изменит общую картину спроса", – рассказала она на Кавказской инвестиционной выставке.

Увеличение цен было одной из причин снижения спроса на путешествия со стороны россиян, считает Ассоциация. Ее представители надеются, что увеличение числа рейсов в Турцию изменит стоимость туров.

Ломидзе добавила, что АТОР рассчитывает, что "горящие" туры смогут оживить продажи. Также она отметила важность увеличения полетов в Турцию из регионов России.

Ранее стало известно, что Турция закрыла воздушное пространство для самолетов армянских авиакомпаний. Это связано с открытием в Ереване памятника участникам операции "Немезис". Турецкие власти посчитали это провокацией и прославлением "кровавой операции".

Также Турция заявила о возможном прекращении поставок продовольствия по зерновому коридору. Это может произойти, если встреча представителей России, Турции и Украины 5 мая не принесет положительного результата.

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