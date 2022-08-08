Мосводосток ликвидировал загрязнение на поверхности Москвы-реки

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты Мосводостока ликвидировали загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В работах были задействованы четыре специализированных судна коммунального флота ГУП "Мосводосток". Поверхность воды обработали специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что прокуратура организовала проверку из-за появившегося на Москве-реке нефтяного пятна. Надзорное ведомство установит обстоятельства произошедшего, а также даст оценку действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства.

Кроме того, на место выезжали специалисты Росприроднадзора, которым предстоит установить источник загрязнения.

