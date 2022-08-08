Прокуратура проводит проверку из-за появившегося на Москве-реке нефтяного пятна, сообщили в телеграм-канале ведомства.

В настоящее время сотрудники межрайонной прокуратуры Москвы ведут проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства, отметили в ведомстве.

Нефтяное пятно размером 150 на 30 метров обнаружили утром 8 августа вблизи дома 9 по улице Крымский Вал. Площадь загрязнения, по данным источника РИА Новости в экстренных службах, составила около 4,5 тысячи квадратных метров. Собеседник агентства уточнил, что источником загрязнения могло стать проходящее судно.

Ранее "Гормост" провел очистку дна акваторий причалов Северного речного вокзала. Это было необходимо из-за загрязнения дна бытовым мусором и металлоломом, что может негативно повлиять на безопасность перевозок.

Все работы проводили ночью, чтобы не препятствовать движению судов. Вначале дно обследовали водолазы, для извлечения мусора задействовали баржу, буксир и кран.

До этого Росприроднадзор озвучил новые данные по загрязнению от химзавода "Уфахимпром". На территории бывшего химзавода "Уфахимпром" в Уфе Росприроднадзор зафиксировал большие превышения предельно допустимых концентраций токсичных веществ в почве и воде, сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова.

Она отметила, что на сегодняшний момент на объекте находятся шламонакопители. Это изначально были объекты уже хранения отходов, но дальше они никак не эксплуатировались.