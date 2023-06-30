В России создали свой ответ на микроскопическую сумку Louis Vuitton

Фото: креативное бюро "Золотые тигры"

Российское креативное бюро "Золотые тигры" создало собственные микроскопические сумки Louis Vuitton в ответ на произведение американской художественной группы MSCHF. Об этом сообщает интернет-журнал "Нож".

Российские "сумки" не превышают 5 миллиметров в ширину. Внешне они повторяют очертания произведения MSCHF. Последние создали аксессуар по аналогии с известной сумкой сумок On-the-go от Louis Vuitton. Его размер не превышал нескольких сотен микрометров, а продать его на аукционе удалось за 64 тысячи долларов.

Российский аналог чуть больше, но по-прежнему умещается на кончике пальца. Всего "Золотые тигры" выпустили пять сумок. Как объясняют авторы, их проект призван заставить людей переосмыслить ценность люкса, привлечь внимание к вопросу экологии моды. Размер этих сумок – метафора их реальной ценности для человека.

"Сумочка подойдет для того, чтобы коллекционировать реснички, носить с собой крупицу золота, выделиться на показе фильма "Барби", удивить всех в муравейнике", – иронизируют создатели отечественного аксессуара.

Отмечается, что сумки выполнены из фотополимерного состава и напечатаны на DLP-3D-принтере.

Ранее в Великобритании на аукционе продали письмо принцессы Дианы с подписями принцев Уильяма и Гарри датированное 1989-м годом. Его оценили в 18 тысяч фунтов стерлингов. В письме принцесса благодарит сержанта полиции Лондона Джорджа Пламба за организацию и сопровождение мотоциклетного шоу на дне рождения Уильяма.

