Красный пиджак Владимира Жириновского выставили на продажу

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Красный пиджак, в котором ходил покойный политик Владимир Жириновский, выставлен на торги. Об этом сообщает аукционный дом "Литфонд" на официальном сайте.

В описании указано, что пиджак был подарен лидером партии ЛДПР телеведущему Александру Гордону во время эфира программы "Политика" в мае 2014 года. Жакет в хорошем состоянии, имеет незначительные следы носки и представляет коллекционную ценность. Лоту присвоен номер 353, его стартовая цена составляет 250 тысяч рублей.

Александр Гордон в разговоре с Москвой 24 подтвердил, что он передал пиджак на благотворительность.

"Он продается с коммерческой целью. Мне было сказано, что его продадут, а деньги пойдут в какой-то фонд. Я его отдал больше года назад", – заявил Гордон.

Ранее Сергей Собянин присвоил улице в столичном районе Очаково-Матвеевское имя Владимира Жириновского. Решение было принято на заседании президиума столичного правительства.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни. Он долгое время находился в критическом состоянии, врачи боролись за его жизнь. Политику было 75 лет.



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