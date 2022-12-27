Письмо принцессы Дианы продали на аукционе за 18 тысяч фунтов

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Письмо принцессы Дианы с подписями принцев Уильяма и Гарри продали на аукционе за 18 тысяч фунтов стерлингов. Фото письма опубликовало британское издание Mirror.

В нем принцесса поблагодарила сержанта полиции Лондона Джорджа Пламба за организацию и сопровождение мотоциклетного шоу на дне рождения Уильяма. Также в записке присутствуют подписи семилетнего Уильяма и четырехлетнего Гарри. Письмо датировано 21 июня 1989 года.

"Дорогой сержант Пламб, это было очень мило с вашей стороны приехать сюда сегодня на день рождения Уильяма – я не могу выразить, какое удовольствие доставило шоу всем этим маленьким людям и их мамам! Я знаю, как вы все сейчас заняты, поэтому для нас огромная честь, что вы и члены вашей команды смогли принять участие в праздновании дня рождения! Примите нашу самую искреннюю благодарность", – сказано в записке.

Ранее сообщалось, что кусок торта с прошедшей 29 июля 1981 года свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза выставили на аукцион. Первоначальная цена лота на Dore and Rees Auctions составила 300 фунтов стерлингов. До этого на аукцион выставили Ford Escort RS Turbo Series 1 1985 года выпуска, который был создан специально для Дианы.

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