Любимый автомобиль принцессы Дианы продадут на аукционе

13:19
Фото: youtube/Silverstone Auctions
Аукционный дом Silverstone выставил на продажу Ford Escort RS Turbo Series 1 1985 года выпуска, созданный специально для принцессы Дианы. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
Организаторы пока не называют первоначальную цену лота, при этом они уверены, что любая стартовая сумма в ходе торгов взлетит многократно.
Выставляемый на продажу Ford изготавливался специально под принцессу с учетом ее пожеланий. Автомобиль считается уникальным, поскольку является первым и единственным черным RS Turbo Series 1.
У автомобиля было несколько владельцев, при этом его пробег составляет порядка 40 тысяч километров, что для машины такого возраста большая редкость.
В 1988 году автомобиль вернули в Ford Motor Company, где его продали одному из менеджеров компании. В 1993 году машину выставили в качестве приза на рекламной акции Kiss FM. Она досталась жительнице британского Эссекса. В 2008 году автомобиль выкупил владелец одной из лучших в мире коллекций Ford RS.
Организаторы аукциона отмечают, что машина сама по себе уникальна, а то, что три года на ней ездила принцесса Диана, делает ее едва ли не бесценной.
Ранее стало известно, что сын леди Ди принц Гарри планирует издать собственные мемуары, в которых раскроет тайну гибели своей матери.
Уточнялось, что для написания книги Гарри на протяжении года сотрудничал с призером Пулитцеровской премии Джоном Морингером. Наследник престола заявлял, что в книге будет отражена действительность не с точки зрения принца, которым он родился, а с точки зрения взрослого мужчины.
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