Кусок торта со свадьбы принцессы Дианы выставили на аукцион

Фото: AP Photo/Press Association

Кусок торта с прошедшей 29 июля 1981 года свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза выставили на аукцион. Об этом сообщает Daily Mail.

Торт весом 102 килограмма был бежевого цвета на основе марципана. Десерт покрыли глазурью и украсили разноцветным королевским гербом. На протяжении 41 года кусок торта хранился в подарочной коробке у прислуги Виндзорского замка Найджела Рикеттса. Церемонию в 1981 году он посещал в качестве гостя.

Первоначальная цена лота на аукционе Dore and Rees Auctions составит 300 фунтов стерлингов (20,9 тысячи рублей).

Ранее на аукцион выставили Ford Escort RS Turbo Series 1 1985 года выпуска, который был создан специально для принцессы Дианы.

Автомобиль считается уникальным, так как является первым и единственным черным RS Turbo Series 1. Пробег транспорта, у которого было несколько владельцев, составляет около 40 тысяч километров.



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