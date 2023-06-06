Девять человек пострадали после пожара в парке развлечений под Берлином – СМИ

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Девять человек пострадали после сильного пожара, охватившего парк развлечений "Карлс Эрдберхоф" в коммуне Вустермарк рядом с Берлином, пишет немецкое издание Berliner Morgenpost со ссылкой на полицию.

Сообщается, что огонь вспыхнул в мастерской и перекинулся на несколько зданий. В Сети появились кадры, на которых видны клубы черного дыма над парком развлечений.

Как уточнили в издании, общее число пострадавших достигает 9 человек. С территории парка развлечений также были спасены содержавшиеся там свиньи, козы и морские свинки.

В тушения пожара были задействованы 60 пожарных и 20 машин.

Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров на востоке Канады без света остались 240 тысяч потребителей. Местная противопожарная служба заявила, что в провинции бушует 13 лесных пожаров, которые начались в конце мая. В те дни в регионе установилась жара до 30 градусов.

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