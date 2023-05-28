Новости мира: спасатели ликвидировали пожар на заводе в Кливленде

В Кливленде спасатели тушат завод компании, производящей тяжелые грузовики. Огонь охватил большую площадь. На то, чтобы остановить распространение пламени, ушло несколько часов. По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.

Две тысячи человек вышли на акцию протеста в центре Риги. Люди недовольны антироссийской политикой правительства страны. Демонстранты требовали вернуть празднование Дня Победы 9 мая и отказаться от русофобии. Митинг был согласован с городскими властями и прошел мирно.

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