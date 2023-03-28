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Мирные жители пострадали при обстреле ВСУ многоквартирного дома в Донецке
Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"
В результате обстрела Донецка со стороны украинских войск пострадали четверо мирных жителей. Об этом в телеграм-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов.
Было зафиксировано прямое попадание снаряда в один из многоквартирных жилых домов на улице Куйбышева. В результате случившегося различные травмы получили три женщины и один мужчина.
Информация о последствиях обстрелов ВСУ продолжает поступать, как уточнили в представительстве ДНР.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли Калининский район города, в результате чего произошло возгорание возле дворца спорта "Дружба".
До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что взрывы, которые были слышны в Мелитополе утром 27 марта, скорее всего, связаны с работой системы ПВО.
Женщина пострадала при обстреле Донецка со стороны ВСУ
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