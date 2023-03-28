Мирные жители пострадали при обстреле ВСУ многоквартирного дома в Донецке

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

В результате обстрела Донецка со стороны украинских войск пострадали четверо мирных жителей. Об этом в телеграм-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов.

Было зафиксировано прямое попадание снаряда в один из многоквартирных жилых домов на улице Куйбышева. В результате случившегося различные травмы получили три женщины и один мужчина.

Информация о последствиях обстрелов ВСУ продолжает поступать, как уточнили в представительстве ДНР.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли Калининский район города, в результате чего произошло возгорание возле дворца спорта "Дружба".

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что взрывы, которые были слышны в Мелитополе утром 27 марта, скорее всего, связаны с работой системы ПВО.

Женщина пострадала при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!