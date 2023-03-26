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Житель города Гуляйполе в Запорожской области, который находится под контролем Киева, устроил самосуд над украинскими военными. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Один из боевиков Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский. – Прим. ред.) пытался избить местного жителя, но тот дал отпор, забрал оружие, убил обидчика и ранил еще троих его сослуживцев", – передает РИА Новости слова Рогова.

Он также отметил, что власти Украины выставляют это происшествие как бытовой конфликт. Кроме того, киевский режим обвиняет местного жителя в пророссийских взглядах.

Ранее Рогов сообщил, что в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Запорожье произошел мощный взрыв.

До этого Рогов заявил о большом скоплении в Запорожье наемников ВСУ. По его словам, украинские солдаты использовали объекты социнфраструктуры как военные и базировались в школах, административных постройках и других зданиях.



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