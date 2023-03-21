Рогов сообщил о мощном взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье

Фото: Минобороны РФ

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Запорожье произошел мощный взрыв. Об этом сообщает RT.

"В 13:08 в областном центре <...> прозвучал мощный объемный взрыв", – сообщил политик.

До этого Рогов заявил о большом скоплении в Запорожье наемников ВСУ. По его словам, украинские солдаты использовали объекты социнфраструктуры как военные и базировались в школах, административных постройках и других зданиях.

Позже политик сообщил о развернутой Киевом информационно-психологической операции, целью которой было снижение бдительности российских военных. Помимо этого, ВСУ, по его словам, начали изучать линию обороны на запорожском направлении, тем самым готовиться к боевой разведке.



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